Le Samsung Galaxy S21 débloqué reçoit la mise à jour Android 14 (One UI 6.0) aux États-Unis

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android 14 sur la série Galaxy S21 il y a deux mois. Cependant, à l’époque, la mise à jour n’était disponible que pour la variante globale de l’appareil. Quelques semaines plus tard, la version verrouillée par l’opérateur du Galaxy S21 a commencé à recevoir la mise à jour aux États-Unis. La mise à jour a maintenant été publiée pour les modèles déverrouillés en usine de la série Galaxy S21 aux États-Unis.

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra débloqués en usine reçoivent la mise à jour Android 14 (One UI 6.0) aux États-Unis

La mise à jour Android 14 pour les versions déverrouillées en usine des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra est désormais disponible aux États-Unis. La mise à jour est livrée avec la version du firmware G99xU1OYM9FWL3 et a une taille de téléchargement d’environ 2 Go. Il inclut également le correctif de sécurité de décembre 2023 au lieu du correctif de sécurité de janvier 2024 et corrige plus de 65 failles de sécurité trouvées dans la version précédente du logiciel. La mise à jour est disponible sur tous les opérateurs aux États-Unis, notamment AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, DISH, Metro PCS, Sprint, Tracfone, T-Mobile, US Cellular, Verizon et Xfinity Mobile.

Si vous disposez d’une version déverrouillée en usine d’un téléphone de la série Galaxy S21, vous pouvez maintenant rechercher la nouvelle mise à jour. Pour ce faire, ouvrez le Paramètres application sur votre téléphone, rendez-vous sur Mise à jour logicielleet appuyez sur Télécharger et installer. La mise à jour devrait alors commencer à se télécharger sur votre smartphone. Alternativement, si vous souhaitez une nouvelle installation du nouveau logiciel, vous devez télécharger le fichier du firmware approprié depuis notre base de données et le flasher manuellement.

Fonctionnalités Android 14 (One UI 6.0) pour le Galaxy S21

La mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14 pour le Galaxy S21 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations de conception. Il existe une toute nouvelle présentation du Quick Panel, une nouvelle police, un nouveau langage de conception pour tous les emojis, un nouveau widget de lecteur multimédia dans l’écran de verrouillage et la zone de notifications, et davantage d’options de police/placement pour le widget d’horloge de l’écran de verrouillage.

Samsung a amélioré toutes les applications de stock dans One UI 6.0. La plupart des applications standard ne mentionnent pas le terme « Samsung » dans leurs étiquettes d’application. L’application Galerie intégrée affiche des suggestions d’édition rapide dans la vue détaillée de chaque image. Vous pouvez glisser et déposer plusieurs images et vidéos d’un dossier à un autre à l’aide du nouveau geste à deux mains. Vous pouvez enregistrer des objets/sujets découpés à partir d’une image ou d’une vidéo sur le clavier Samsung sous forme d’autocollant. Il existe une vue améliorée pour les histoires dans l’application Galerie. L’éditeur de photos intégré dispose désormais de commandes plus importantes pour l’édition d’images, de nouveaux styles de texte et d’arrière-plan, d’options d’annulation et de rétablissement illimitées et de la possibilité de dessiner sur des autocollants personnalisés.

L’éditeur vidéo intégré a été renommé Samsung Studio et prend désormais en charge la mise en page et les brouillons de la chronologie. Le lecteur vidéo intégré dispose de commandes améliorées et faciles à utiliser et de davantage d’options de vitesse de lecture. Il existe deux nouveaux widgets : Caméra personnalisée et Informations météo. L’application Stock Camera est désormais plus facile à utiliser, grâce à sa nouvelle présentation. L’application Météo a désormais une apparence plus unifiée avec des informations météorologiques plus détaillées et des mesures météorologiques supplémentaires.

Samsung Health propose un nouveau design pour l’écran d’accueil et des options de taille de tasse d’eau personnalisées. L’application Calendrier peut désormais afficher les rappels de l’application Stock Reminder. La nouvelle vue du calendrier affiche toutes vos entrées (événements, rappels et tâches) par ordre chronologique. Vous pouvez déplacer des événements d’une date/heure à une autre à l’aide du nouveau geste glisser-déposer à deux mains. Vous pouvez créer des rappels toute la journée dans l’application Rappel.

Samsung Internet vous permet de lire des vidéos en arrière-plan. Vous pouvez déplacer plusieurs signets d’un dossier à un autre à l’aide du nouveau geste glisser-déposer à deux mains. Vous pouvez passer à Bixby Text Call au milieu d’un appel vocal. De nouvelles actions (paramètres du clavier Samsung) et conditions (lecture multimédia) sont désormais disponibles dans l’application Routines. Le widget Smart Suggestions a désormais une nouvelle apparence et davantage d’options de personnalisation.

Samsung Pass dans l’application Samsung Wallet prend désormais en charge les clés d’accès pour la connexion aux applications et aux sites Web. L’application Mes fichiers affiche désormais les fichiers de corbeille intégrés de toutes les applications de stock dans One UI 6.0. Vous pouvez utiliser le geste glisser-déposer à deux mains pour déplacer plusieurs fichiers d’un endroit à un autre. Le mode avion est désormais plus intelligent et mémorise si vous souhaitez garder Bluetooth et Wi-Fi actifs pendant que vous activez le mode avion. L’application Digital Wellbeing affiche désormais des rapports plus détaillés et a une nouvelle apparence. La section Batterie est désormais plus facile d’accès depuis l’application Paramètres, car elle dispose désormais d’une entrée directe.

Alors que les téléphones plus anciens reçoivent toujours la mise à jour One UI 6.0, Samsung a déjà publié One UI 6.1 aux côtés de la nouvelle série Galaxy S24. Ce logiciel devrait être disponible sur de nombreux smartphones et tablettes Samsung existants dans les prochains mois, et vous pouvez regarder ses nouvelles fonctionnalités dans notre vidéo détaillée ci-dessus. Si vous souhaitez découvrir One UI 6.1 et toutes ses fonctionnalités d’IA, passez au Galaxy S24 en cliquant sur le bouton ci-dessous.