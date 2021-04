Nous avons entendu dire que cela se produisait, et maintenant c’est officiel. Samsung fait du Qualcomm Snapdragon 865 le chipset de toute la gamme Galaxy S20 FE – modèles 4G et 5G.

Les preuves proviennent du site Web suédois de Samsung, qui a le Galaxy S20 FE, numéro de modèle SM-G780G, répertorié avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage – un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go serait également à venir.

Jusqu’à présent, il y avait un Galaxy S20 FE alimenté par Snapdragon 865 avec 5G grâce au modem Qualcomm X55 et un Galaxy S20 alimenté par Exynos 990 qui culmine à 4G et était également moins cher.

Maintenant qu’il n’y aura plus de variante Exynos en vente, vous devrez payer plus pour la 5G – environ 700 €, tandis que le modèle 4G devrait coûter 630 € en Allemagne.

En dehors de la différence de vitesse du réseau, le Galaxy S20 FE partage les mêmes spécifications: le processeur Snapdragon 865 désormais unifié, un Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080p, une triple caméra (0,5x-1x-3x), Batterie de 4500 mAh, emplacement pour carte microSD et indice de protection IP68.

