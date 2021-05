Le Samsung Galaxy S10 + de T-Mobile obtient One UI 3.1 avec la dernière mise à jour

T-Mobile a publié une nouvelle mise à jour logicielle pour le Galaxy S10 + qui apporte One UI 3.1 au produit phare de Samsung 2019.

La nouvelle version est accompagnée du correctif de sécurité Android du 1er mars 2021, ce qui va probablement déranger certains utilisateurs puisque Samsung a déjà commencé à déployer le correctif de mai. En outre, le journal des modifications de la mise à jour ne mentionne que les améliorations apportées à la caméra et aux performances du smartphone, mais vous bénéficiez également des fonctionnalités One UI 3.1.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version G975USQU5GUCG et nécessite un téléchargement d’environ 1,2 Go. La mise à jour est en cours de déploiement, et si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

