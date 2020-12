Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G verrouillé sur le réseau d’AT & T reçoit la version stable de One UI 3.0 basé sur Android 11.

Le micrologiciel porte le numéro de version N986USQU1CTL2 et nécessite un téléchargement d’environ 2,5 Go. Un journal des modifications complet de la mise à jour n’est actuellement pas disponible, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il apporte une interface utilisateur repensée et de nouvelles fonctionnalités à votre Note20 Ultra 5G.







Mise à jour stable One UI 3.0 basée sur Android 11 pour Note20 Ultra 5G

La mise à jour One UI 3.0 pour la Note20 Ultra 5G d’AT & T est en cours de déploiement et devrait bientôt atteindre toutes les unités. Mais si vous ne pouvez pas l’attendre, vous pouvez essayer de vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant dans le menu Paramètres de votre téléphone.

