Le Samsung Galaxy M42 5G reçoit la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung continue de déployer la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour ses appareils, et le dernier smartphone à être mis à niveau est le Samsung Galaxy M42 5G.

La mise à jour est en cours de déploiement pour le Galaxy M42 5G en Inde avec le code de modèle sportif SM-M426B. Il a la version de firmware M426BXXU3CVK5 et est livré avec les goodies One UI 5.0 habituels et le correctif de sécurité Android de novembre 2022.

Si vous vivez en Inde et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour stable One UI 5.0, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à votre Galaxy M42 5G. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

