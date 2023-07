Le Samsung Galaxy M34 coûtera le même prix que son prédécesseur

Le Samsung Galaxy M34 sera lancé plus tard cette semaine (vendredi) et nous connaissons déjà certaines des principales spécifications grâce à cette page sur Amazonie Inde. Une chose que vous ne trouverez pas sur cette page (pas encore !) est le prix – mais le leakster Yogesh Brar prétend le savoir.

Selon le leakster, le prix du M34 sera compris entre 18 et 19 000 ₹. Pour référence, le Galaxy M33 coûtait 18 000 ₹ pour un téléphone 6/128 Go lors de son arrivée en avril de l’année dernière.











Points forts du Samsung Galaxy M34

Par rapport à son prédécesseur, le Galaxy M34 a un écran différent (6,46″ AMOLED contre 6,6″ LCD, tous deux 120 Hz FHD+), tous deux utilisent le chipset Exynos 1280, les deux ont des caméras 50MP (le M34 prend en charge OIS) et les deux ont des batteries de 6 000 mAh. Avec cela, le même prix ne devrait pas être une surprise.

Le Galaxy A34 est nettement plus cher, cependant, 31 000 ₹ pour la variante de base 8/128 Go. Le modèle de la série A bénéficiera d’un meilleur support logiciel et d’un écran AMOLED légèrement plus grand de 6,6 pouces, mais avec une batterie plus petite de 5 000 mAh, à part le fait que les deux téléphones ne sont pas trop différents non plus.

La gamme de prix de 20 000 ₹ comprend des concurrents d’autres marques, des téléphones comme le OnePlus Nord CE 3 Lite, iQOO Z7s, Realme Narzo 50 Pro, Redmi Note 12 (5G) et autres.

