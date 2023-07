Le Samsung Galaxy M34 apparaît sur la console Google Play quelques jours avant son lancement

Le Samsung Galaxy M34 sera lancé le 7 juillet (ce vendredi), vous pouvez déjà voir beaucoup de détails sur le Amazonie Inde page de destination. Pas tout, mais des fuites ont déjà rempli la plupart des détails manquants, comme le chipset Exynos 1280.

Ceci est en outre confirmé par la liste de la console Google Play, qui nomme le chipset (S5E8825 est le numéro de modèle du 1280). Il affiche également un écran de 1 080 x 2 340 pixels (19,5: 9), ce sera un panneau Super AMOLED de 6,46 pouces à 120 Hz, selon les informations sur Amazon.







Samsung Galaxy M34 sur la console Google Play

Le téléphone sera lancé avec Android 13 prêt à l’emploi et au moins 6 Go de RAM (le résultat de Geekbench a montré 8 Go).

Les détails supplémentaires d’Amazon incluent un appareil photo principal de 50 MP (avec OIS, si nous lisons correctement l’affirmation « No Shake Cam ») et une batterie de 6 000 mAh. Quelques détails non officiels incluent une charge de 25 W pour la batterie et une caméra selfie de 32 MP vivant dans l’encoche en forme de U.











Détails du Galaxy M34 d’Amazon Inde

Fait intéressant, nous entendons dire qu’il y aura une version de cette puce avec un Dimensity 1080 au lieu de la puce Samsung (peut-être que ce sera la marque Galaxy F34). Nous en saurons plus vendredi.

