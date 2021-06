Le Samsung Galaxy M32 devient officiel avec un AMOLED 90 Hz et une batterie de 6 000 mAh

Juste à temps, Samsung a annoncé son Galaxy M32 pour le marché indien. L’appareil contient une grande batterie de 6 000 mAh, un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un chipset Mediatek Helio G80.







Samsung Galaxy M32

L’avant abrite une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 20MP. L’écran a une résolution FHD+ et peut générer jusqu’à 800 nits de luminosité. Le côté droit abrite le bouton d’alimentation qui sert également de lecteur d’empreintes digitales.

Il y a une boîte principale de 64 MP à l’arrière, regroupée à côté d’un vivaneau ultra-large de 8 MP et de deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le SoC Helio G80 est associé à 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage extensible. L’avant du logiciel est couvert par Android 11 avec OneUI 3.1 sur le dessus.

La batterie de 6 000 mAh prend en charge la charge de 25 W, mais vous n’obtenez qu’une brique de 15 W dans la boîte. Le téléphone dispose également d’une prise casque et d’une connectivité Bluetooth 5.0.

Le Galaxy M32 est disponible en noir et bleu. La variante 4/64 Go coûte 14 999 INR (200 $) tandis que la version 6/128 Go coûte 16 999 INR (230 $). Les premières ventes commencent le 28 juin exclusivement via Amazon.