Le Samsung Galaxy M32 arrivera le 21 juin avec une grosse batterie

Le smartphone Samsung Galaxy M32 arrive officiellement le 21 juin. Le téléphone est apparu sur Amazon India avec la date de lancement, et la page de destination a également révélé certaines des spécifications clés du midranger – une grosse batterie, un écran lumineux et un quad-caméra mettre en place.

L’écran sera un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution Full HD + et une luminosité annoncée de 800 nits. Il aura une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie, qui viendra avec un capteur 20MP.

La caméra quad à l’arrière sera montée sur un îlot carré, avec 64MP étant le tireur principal. Nous sommes assez confiants que les trois autres tireurs seront des caméras ultra grand-angle + profondeur + macro, tout comme sur le Galaxy M42 5G.

Les autres spécifications incluent une énorme batterie de 6 000 mAh, qui a toujours été une caractéristique de la série Galaxy M. Samsung vendra le téléphone principalement en ligne sur Amazon et le Samsung Store, et le prix devrait être d’environ 15 000 à 20 000 INR, selon les options de stockage et de RAM.

