Le Samsung Galaxy M32 5G se rapproche du lancement en Inde avec la liste des sites d’assistance

Le prochain Galaxy M32 5G de Samsung a été repéré dans la base de données Geekbench le mois dernier, et entre-temps, il a été occupé à recevoir la certification BIS indienne, ainsi qu’à passer par la Wi-Fi Alliance.

Le téléphone se rapproche désormais clairement de sa sortie en Inde, car le site d’assistance de Samsung pour le pays l’a déjà répertorié. Il s’agit d’une liste nue, celle-ci, avec uniquement le numéro de modèle (SM-M326B/DS) affiché et aucun autre détail, mais dans le passé, nous avons vu qu’il s’agissait de la première étape vers une liste complète sur le site Web de Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G

Si l’histoire est notre guide, le Galaxy M32 5G devrait être très similaire au Galaxy A32 5G déjà disponible – tout comme le Galaxy M32 est très proche du Galaxy A32 dans les spécifications.

L’analyse de référence susmentionnée a déjà révélé que le Galaxy M32 5G possède le même chipset que l’A32 5G, à savoir le MediaTek Dimensity 720. En dehors de cela, l’A32 5G arbore un écran tactile TFT 720×1600 de 6,5 pouces, 4-8 Go ​​de RAM, 64 /128 Go de stockage extensible, un système de caméra arrière quadruple (48 MP principal, 8 MP ultra-large, 5 MP macro, 2 MP de profondeur), une caméra selfie de 13 MP et une batterie de 5 000 mAh chargeant jusqu’à 15 W. Il fonctionne sous Android 11 avec One UI 3.1 sur le dessus.

