Le Samsung Galaxy M32 5G avec chipset Dimensity 720 apparaît dans la base de données Geekbench

Samsung a dévoilé le mois dernier le Galaxy M32 – un téléphone 4G à 270 £ avec une batterie Helio G80. Ce modèle est le SM-M325. Notez que la version en Inde (15 000 INR) a une batterie plus grande de 6 000 mAh, tandis que celle qui est arrivée au Royaume-Uni la semaine dernière a une batterie de 5 000 mAh.

Geekbench a une carte de score pour un modèle différent, le SM-326, qui est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 720. Ce devrait être le Samsung Galaxy M32 5G. Le Galaxy A32 5G est également alimenté par le 720 et les deux modèles partagent probablement plus que le chipset.

Carte de pointage Samsung (SM-M326B) Galaxy M32 5G de Geekbench

Le Dimensity 720 est une puce de 7 nm et comprend deux cœurs Cortex-A76 à 2,0 GHz (et six A55), un GPU Mali-G57 MC3 et un modem 5G inférieur à 6 GHz qui a une vitesse de téléchargement maximale de 2,77 Gbps. À titre de comparaison, le G80 est une conception plus ancienne de 12 nm avec deux cœurs A75 à 2,0 GHz, un GPU Mali-G52 MC2 et, bien sûr, un modem LTE.

Quoi qu’il en soit, le Galaxy M32 5G qui a fait la référence avait 6 Go et utilisait Android 11. Une version double SIM du téléphone a été récemment certifiée par BIS en Inde, elle possède également une certification Wi-Fi.

Compte tenu des similitudes entre les modèles M32 et A32 4G, les modèles 5G devraient également être très similaires.

