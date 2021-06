Le Samsung Galaxy M21 Prime Edition sortira bientôt en Inde

Le Galaxy M21 est sorti il ​​y a un peu plus d’un an en Inde et selon quelques sites Web de certification, la Prime Edition du combiné est également sur le point de faire ses débuts. Le numéro de modèle et le nom commercial ont été repérés sur la liste des appareils pris en charge par Google Play, le Bureau of Indian Standards (BIS) et la page d’assistance indienne de Samsung.

Cela dit, il est probablement prudent de supposer que le M21 Prime Edition est destiné au marché indien. Le statut Prime Edition permet à l’utilisateur d’accéder au service d’abonnement Prime d’Amazon pendant une courte période et l’appareil lui-même sera livré avec des applications Amazon préinstallées.

En ce qui concerne les spécifications, nous sommes assez confiants qu’ils ne s’écarteront pas beaucoup du Galaxy M21 vanille, voire pas du tout. La date de sortie est également inconnue, mais ce sera probablement très bientôt compte tenu du nombre de certifications déjà acquises par le M21 Prime Edition.

