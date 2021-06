Le Samsung Galaxy M21 Prime Edition s’appellera en fait M21 2021 Edition

Il y a quelques semaines, un « Samsung Galaxy M21 Prime Edition » est apparu sur le site Web de Samsung India, mais il semble que la société ait changé d’avis en ce qui concerne le nom. Ou le téléphone sera vendu sous un autre nom dans d’autres régions.

Nous disons cela parce que le même numéro de modèle, SM-M215G, est apparu sur la console Google Play en tant que « Galaxy M21 2021 Edition ». Malheureusement, pour l’instant, il n’apparaît que sur la liste des appareils pris en charge, qui ne répertorie aucune spécification.

Le Galaxy M21 original a été révélé il y a plus d’un an comme une version plus abordable du M31 avec le même écran Super AMOLED de 6,4 pouces (1080p+), le même Exynos 9611, une caméra arrière de 48+8+5 MP et la même capacité de batterie de 6 000 mAh ( charge 15W).

Le M31 a reçu une version Prime plus tard dans l’année, qui était presque identique au modèle original. De retour au modèle M215G, le renommer en Galaxy M21 2021 Edition laisse espérer qu’il apportera plus de mises à niveau qu’une nouvelle couche de peinture.













Le Samsung Galaxy M21 actuel

Et n’oubliez pas qu’il y a un Galaxy M22 en route avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, un chipset Helio G80, un appareil photo principal de 48 MP et une batterie de 6 000 mAh, qui coûterait 230 € en Europe. En outre, le Galaxy M21s existe, qui est un M21 avec les appareils photo du M31 (ce qui en fait à peu près le même téléphone).

