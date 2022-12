Le Samsung Galaxy M13 5G reçoit la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13

Le Samsung Galaxy M13 5G annoncé en juillet avec Android 12 reçoit la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13.

La mise à jour a la version de firmware M136BXXU2BVK3, et elle est livrée avec le correctif de sécurité Android de novembre 2022 en plus des goodies One UI 5 habituels.

Samsung lance actuellement la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy M13 5G en Inde, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres régions. Vous pouvez également vous attendre à ce que la variante 4G du Galaxy M13 reçoive One UI 5 dans une semaine ou deux.

Si vous vivez en Inde et que vous n’avez pas reçu One UI 5 sur votre Galaxy M13 5G, vous pouvez le vérifier manuellement en accédant à l’écran de votre smartphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

