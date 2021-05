Le Samsung Galaxy M12 est en vente en Russie

Le Samsung Galaxy M12 dévoilé en février est désormais disponible à l’achat en Russie. Il est disponible en noir, bleu et vert et dispose de deux options de mémoire – 3 Go / 32 Go et 4 Go / 64 Go au prix de 12 990 RUB (175 $ / 145 €) et 14 990 RUB (200 $ / 165 €), respectivement.

Le Galaxy M12 est alimenté par le SoC Exynos 850 et fonctionne sous Android 11 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran LCD HD + 6,5 « 90Hz avec une encoche pour la caméra selfie 8MP.

À l’arrière, nous obtenons une configuration de caméra quadruple de forme carrée, qui est une combinaison d’unités de profondeur 48MP primaires, 5MP ultrawide, 2MP macro et 2MP.

Les autres fonctionnalités du Galaxy M12 incluent un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, NFC, USB-C et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W.

