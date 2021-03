Le Samsung Galaxy M12 avec quatre caméras arrière et une batterie de 6000 mAh sera lancé en Inde le 11 mars

Samsung a annoncé que le nouveau Samsung Galaxy M12 sera lancé en Inde le 11 mars. Actuellement, sa page dédiée sur le site Web de Samsung India est en direct et révèle ses spécifications notables parallèlement au design. Le dernier smartphone de la série économique Galaxy M est apparu pour la première fois sur le site officiel de Samsung Vietnam en février 2021. L’appareil contient une configuration de caméra arrière quadruple, une batterie de 6000 mAh et un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Samsung a également annoncé le développement dans un communiqué dans lequel la société note que la vente du Samsung Galaxy M12 dans le pays aura lieu via les magasins hors ligne et en ligne d’Amazon et de Samsung. On ne sait pas si la vente débutera le jour même du lancement. Notamment, le pronostiqueur Mukul Sharma avait déclaré que le smartphone coûterait moins de Rs 12000 en Inde. Il peut venir dans les options de couleur noir attrayant, bleu élégant et vert émeraude à la mode.

Selon la page dédiée sur le site Web de Samsung India, le Samsung Galaxy M12 offrirait un écran 90 Hz avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Le téléphone dispose d’une énorme batterie de 6000 mAh et d’une configuration de caméra arrière quadruple qui est soulignée par un capteur principal de 48 mégapixels. D’autres caractéristiques notables incluent un SoC Samsung Exynos 8 nm, un port USB Type-C pour le chargement, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

LIRE AUSSI: Les spécifications complètes du Samsung Galaxy M12 dévoilées sur le site officiel: appareil photo principal 48MP, batterie 6000mAh et plus

Cependant, la liste du Samsung Galaxy M12 sur le site officiel du Vietnam (désormais supprimée) avait révélé que le téléphone dispose d’un écran TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD +. La configuration de la caméra arrière quadruple sur le Samsung Galaxy M12 comprend en outre une caméra ultra-large de 5 mégapixels avec ouverture f / 2,2, deux capteurs de caméra portrait et macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un vivaneau de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le site vietnamien avait également affirmé que le smartphone embarquait un chipset octa-core sans nom à 2 GHz couplé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage qui est encore extensible jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD.