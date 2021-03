Le Samsung Galaxy M12 arrive en Inde le 11 mars avec une mise à niveau surprise vers un écran 90 Hz

Un peu plus d’un mois après son premier dévoilement, le Samsung Galaxy M12 sera mis en vente en Inde. Il a déjà une page de destination sur les pages locales d’Amazon et de Samsung. Les résultats de la recherche sur Samsung.com laissent échapper que nous verrons les versions 4 Go et 6 Go du téléphone (la configuration de base 3/32 Go est introuvable).

Le lancement est prévu le 11 mars à midi, jeudi la semaine prochaine. Il est trop tôt pour parler du prix du téléphone, mais nous pouvons regarder ses plus proches parents – le M11 lancé à 15000 INR (maintenant à 11000 INR), l’actuel Galaxy A12 a également commencé à 15000 INR (maintenant réduit à 14000 INR). ).







Galaxy M12: écran LCD de 6,5 po avec taux de rafraîchissement de 90 Hz • Chipset Exynos 850 (8 nm, 8x A55 à 2,0 GHz, Mali-G52)

Les pages de destination en Inde indiquent que l’écran LCD de 6,5 pouces a un taux de rafraîchissement de 90 Hz alors qu’il n’en était pas question auparavant – notez que Samsung a retiré la page vietnamienne. Quoi qu’il en soit, un taux de rafraîchissement élevé n’est pas la raison pour laquelle le M12 est meilleur que l’A12.

Le modèle de la série M dispose également d’un chipset Exynos 850, qui est beaucoup plus avancé que le Helio P35 – 8 nm contre 12 nm, Cortex-A55 contre A53 et un GPU plus rapide pour démarrer. Le M12 prend à nouveau le dessus dans le département de la batterie avec 1000 mAh supplémentaires dans le réservoir, ce qui porte le total à 6000 mAh (les deux téléphones se chargent à 15W).







Galaxy M12: batterie de 6 000 mAh (charge de 15 W) • Appareils photo 48 MP principaux et 5 MP ultra larges

Les deux téléphones utilisent le capteur 48 MP ISOCELL GM2 dans leurs appareils photo principaux et le couplent avec une caméra ultra grand angle de 5 MP (123 °). C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent – nous pensions que nous savions tout ce qu’il y avait à savoir sur le Galaxy M12, mais cela s’est avéré ne pas être le cas. Alors, revenez la semaine prochaine pour le prix et tout autre changement.

