Le Samsung Galaxy M04 est en route vers l’Inde, les fuites de prix

Le Samsung Galaxy M04 fait le tour des rumeurs depuis l’été, lorsqu’un prototype a été repéré dans une base de données de référence. Il y a quelques jours, le modèle à venir a été répertorié dans la console Google Play, ce qui signifie généralement qu’un lancement est plutôt proche.

Aujourd’hui, nous obtenons une rumeur de confirmation de son lancement en Inde, ainsi que le fait qu’il coûtera moins de 10 000 ₹. En fait, si l’image promotionnelle divulguée que vous pouvez voir ci-dessous se déroule, attendez-vous à ce que le Galaxy M04 démarre à un maximum de 8 999 ₹.

Comme vous pouvez le voir, le téléphone arbore deux capteurs de caméra à l’arrière et une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant abritant le vivaneau selfie. Selon une autre image promotionnelle divulguée, il arborera un énorme 8 Go de RAM dans sa version supérieure, bien que cela puisse simplement ajouter la RAM extensible à la quantité physique réelle, qui commencera à seulement 3 Go, selon cette liste Google Play Console. .

En parlant de cela, cette observation du M04 a déjà confirmé que cet appareil est alimenté par le chipset Helio G35 d’entrée de gamme de MediaTek, ce qui signifie qu’il atteindra également une connectivité 4G LTE maximale, pas de 5G ici.

La console l’a répertorié comme exécutant Android 12, qui peut malheureusement être la version avec laquelle il se lance, malgré le fait qu’Android 13 est sorti depuis un certain temps maintenant. La résolution de l’écran est de 720 x 1600 et le combiné dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans son bouton d’alimentation sur le côté droit.

La source