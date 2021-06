Le Samsung Galaxy F42 5G semble être un Galaxy A22 5G renommé

Le Galaxy F42 5G de Samsung est apparu pour la première fois le mois dernier lorsqu’il a reçu sa certification Wi-Fi, et il est de retour aujourd’hui, cette fois avec la certification Bluetooth. Cela signifie qu’il se rapproche du lancement.

Ce qui est étrange, c’est que la certification du Galaxy F42 5G est partagée avec celle du Galaxy A22 5G récemment dévoilé, ce qui laisse fortement penser que le F42 5G n’est peut-être qu’une version renommée de l’A22 5G. Ce ne serait pas la première fois que Samsung faisait quelque chose comme ça avec les produits de rebranding de la série F de la série A, en fait, cela a été à peu près normal.

Encore plus étrange, ce n’est pas seulement le F42 5G – il semble que sur certains marchés, nous verrons également le Galaxy Buddy et le Galaxy Wide5, qui sont tous le même appareil. Nous pensons que quatre noms différents pour le même combiné doivent être une sorte de record, alors voici une félicitation sarcastique à Samsung pour cette réalisation !

Nous espérons toujours que cela ne se révélera pas vrai, mais si c’est le cas, attendez-vous à ce que le Galaxy F42 5G (et le Galaxy Buddy et le Galaxy Wide5) ait un écran tactile de 6,6″ 1080×2400 90 Hz, le MediaTek Dimensity 700 chipset à la barre, 4-8 Go ​​de RAM, 64/128 Go de stockage extensible, un triple système de caméra arrière (48 MP principal, 5 MP ultra-large, 2 MP de profondeur), un selfie snapper 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec 15W Il devrait exécuter Android 11 avec One UI Core 3.1 sur le dessus.

