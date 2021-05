Le Samsung Galaxy F42 5G se rapproche du lancement en obtenant la certification Wi-Fi

Samsung a présenté le Galaxy F52 5G il y a quelques jours, et il présentera bientôt le Galaxy F42 5G, qui a été certifié par la Wi-Fi Alliance, le rapprochant du lancement.

La liste de l’Alliance Wi-Fi du Galaxy F42 5G n’inclut pas ses spécifications clés, mais l’autorité de certification confirme que le smartphone, le code de modèle sportif SM-E426B / DS, prendra en charge la connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Ce n’est cependant pas une surprise, car la connectivité Wi-Fi bi-bande n’est pas rare dans les smartphones modernes.

Cela dit, si l’on en croit les rumeurs, le Galaxy F42 5G ne sera pas un tout nouveau smartphone. Au lieu de cela, il s’agira d’un Galaxy M42 5G rebadgé annoncé le mois dernier. Et si c’est vrai, il sera livré avec un SoC Snapdragon 750G, un écran HD + Super AMOLED de 6,6 pouces, un lecteur d’empreintes digitales intégré et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W.





Samsung Galaxy M42 5G

Le smartphone exécutera One UI 3.1 basé sur Android 11 et aura un total de cinq caméras à bord – un jeu de tir selfie 20MP à l’intérieur de l’encoche, avec la caméra principale 48MP à l’arrière rejoint par 8MP ultrawide, 5MP macro et 5MP unités de profondeur.

