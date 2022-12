Le Samsung Galaxy F23 reçoit la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13

Samsung a publié la semaine dernière la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy F22, et maintenant c’est le Galaxy F23 qui est mis à jour avec la dernière version d’Android et le skin Android personnalisé de Samsung.

La mise à jour One UI 5 du Samsung Galaxy F23 a la version de firmware E236BXXU1BVL1 et nécessite un téléchargement d’environ 2,7 Go. Il est livré avec les goodies One UI 5 habituels, mais augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le F23 jusqu’en novembre 2022 au lieu de décembre 2022.

La mise à jour One UI 5 pour le Galaxy F23 est actuellement en cours d’amorçage en Inde, et si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez la vérifier manuellement en naviguant vers le Samsung Galaxy F23. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

