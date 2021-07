Le Samsung Galaxy Buds2 aura la suppression active du bruit (ANC)

Les prochains Samsung Galaxy Buds2 n’allaient pas avoir de suppression active du bruit (ANC), du moins c’est ce que disaient les premières rumeurs. Maintenant fuite Univers de glace apporte la preuve du contraire.

Les Buds2 prendront en charge l’ANC, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Actuellement, seuls les Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds Live ont une annulation active, tandis que les Buds et Buds+ reposaient uniquement sur la suppression passive du bruit.

Le Buds2 l’aura aussi, avec des embouts en silicone, comme on peut le voir dans l’animation d’appariement qui a fuité plus tôt dans la journée. C’est là qu’intervient le mode Ambient Sound, il permet au son de votre environnement d’atteindre vos oreilles, ce qui est pratique lorsque vous parlez à quelqu’un. Cette fonctionnalité était disponible même sur les têtes d’origine.

Une capture d’écran qui révèle que le Samsung Galaxy Buds2 aura une suppression active du bruit

Quoi qu’il en soit, le Galaxy Buds2 offrira de meilleures basses, selon leakster. Dans notre examen, nous avons noté que les Buds d’origine avaient une sortie de basses vraiment médiocre et nous avons constaté une nette amélioration avec les Buds + lorsque nous les avons examinés. Il est peu probable que les Buds2 correspondent aux Buds Pro, qui ont un système de haut-parleurs à 2 voies avec un pilote de 11 mm servant de woofer, mais des basses améliorées contribueront largement à justifier le prix.

Selon les rumeurs, les Galaxy Buds2 coûteraient entre 150 et 170 dollars aux États-Unis et entre 180 et 200 euros en Europe. Il s’agit de la tarification Buds Pro, en particulier pour les remises récentes. Les Buds2, les nouveaux flagships pliables et les nouvelles smartwatches seront dévoilés le 11 août.

