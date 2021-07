Le Samsung Galaxy A80 est mis à jour avec le correctif de sécurité Android de juillet 2021

Samsung a été occupé à mettre à jour ses smartphones dans différents segments de prix avec le correctif de sécurité Android de juillet 2021. Le conglomérat coréen en a récemment publié un pour le Galaxy A51, et maintenant c’est le Galaxy A80 qui reçoit le dernier correctif de sécurité avec une nouvelle mise à jour.

Le nouveau firmware porte le numéro de version A805FXXS6DUG3 et est actuellement en cours d’implantation dans plus d’une douzaine de pays, dont l’Allemagne, Chypre, la Grèce, la Hongrie, la Macédoine, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et le Royaume-Uni.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre Galaxy A80 Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

