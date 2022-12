Le Samsung Galaxy A74 n’existerait pas, la série A7x est terminée

Depuis un certain temps déjà, la série de smartphones la plus vendue de Samsung est l’A5x. Mais jusqu’à présent, ce n’était pas le meilleur chien de la série A, cet honneur réservé à l’A7x. Eh bien, selon une nouvelle rumeur, tout devrait changer l’année prochaine, car il n’y aura plus d’appareil A7x.

C’est vrai, l’A73 était apparemment le dernier modèle A7x jamais fabriqué, car Samsung ne sortira pas d’A74 en 2023, laissant ainsi le Galaxy A54 être la tête d’affiche de la série A à la fois en termes d’attrait commercial mais aussi de spécifications pures.

SamsungGalaxy A73

Alors que d’autres combinés Ax4 à venir ont été divulgués, rien de tel n’est arrivé à l’A74, et cela serait dû au simple fait qu’il n’y a pas d’A74 en développement, et qu’il n’y en aura jamais.

Cela peut sembler étrange, mais considérez que le Galaxy A73 était déjà marginalisé dans le portefeuille de Samsung, obtenant une sortie dans un plus petit nombre de pays que l’A72 avant lui. Alors peut-être que l’histoire de l’A73 préfigurait ce qui allait inévitablement se passer avec l’A74.

Il n’y a pas non plus de mot sur un Galaxy S22 FE ou S23 FE, ce qui laisse un écart de prix étrange (et assez énorme) entre l’A54 et le S23, dont les concurrents chinois peuvent profiter. C’est au mieux une stratégie discutable, de vous laisser exposé à la concurrence comme ça, mais peut-être que Samsung a un plan – vendre le S22 avec une remise encore plus importante et l’insérer là-dedans ? Nous devrons attendre l’introduction du S23 pour le savoir. Heureusement, ce n’est que dans quelques semaines, la rumeur dit maintenant qu’elle aura lieu le 1er février.

