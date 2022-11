Le Samsung Galaxy A73 5G reçoit la mise à jour stable One UI 5.0

Le Galaxy A73 5G de Samsung est le dernier smartphone Samsung à bénéficier de la mise à jour One UI 5.0. Les utilisateurs en Malaisie auraient reçu une mise à jour OTA portant le A736BXXU2BVK2 l’identifiant et le micrologiciel devraient se propager à d’autres pays dans les semaines à venir. La mise à jour contient également le correctif de sécurité de novembre.

Samsung a commencé à semer One UI 5.0 le 24 octobre pour ses produits phares de la série Galaxy S22 et a depuis apporté la mise à jour à plusieurs de ses anciens produits phares, pliables et midrangers de la série A. Vous pouvez consulter notre couverture détaillée des nouvelles fonctionnalités ici. Samsung a également publié un calendrier de déploiement de mise à jour One UI 5.0 pour ses appareils que vous pouvez consulter ici.

