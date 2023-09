Le Samsung Galaxy A54 sera bientôt disponible en blanc en Inde

Le Samsung Galaxy A54 a été initialement dévoilé en mars avec quatre couleurs au choix : Lime, Graphite, Violet et Blanc. Mais lorsque le téléphone est arrivé en Inde plus tard le même mois, seules les trois premières couleurs étaient disponibles.







Le Galaxy A54 en blanc sera bientôt disponible en Inde

Cela va bientôt changer – le Samsung India a posté sur X à propos de l’A54 avec le slogan « Faites votre superbe blanc » et une photo latérale du cadre du téléphone (qui est peint en argent pour la version blanche).

Il y a eu quelques autres teasers ces derniers jours, dont un montrant également l’arrière de l’appareil.

Voici quelques images officielles du modèle global si vous souhaitez un meilleur aperçu :

















Samsung Galaxy A54 en blanc

Le seul mystère qui reste est de savoir quand le nouveau coloris sera disponible – ce dernier article dit simplement « à révéler bientôt ». La version blanche est déjà répertoriée sur Samsung.commais il apparaît comme « en rupture de stock ».

Vraisemblablement, le modèle blanc coûtera le même prix que les trois autres couleurs : 39 000 ₹ pour la version 128 Go et 41 000 ₹ pour celle de 256 Go. Eh bien, peut-être juste ce dernier puisque changer la configuration à 128 Go masque l’option blanche.

PS. notre examen du Galaxy A54 est en ligne depuis un certain temps, mais hier, nous avons également publié une comparaison directe entre le Galaxy A54 et le Poco F5.

Source