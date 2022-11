Le Samsung Galaxy A53 reçoit désormais One UI 5 avec Android 13

Samsung étend rapidement la disponibilité de son dernier OneUI 5.0 à sa gamme de smartphones. Aujourd’hui, nous avons le premier mid-ranger à rejoindre la liste alors que le Galaxy A53 a reçu sa mise à jour prévue en novembre. Les Pays-Bas sont apparemment le premier marché où la mise à jour est lancée, mais à moins de problèmes majeurs, d’autres devraient suivre dans les prochains jours.













Samsung Galaxy A53 avec une interface utilisateur 5.0

Selon les captures d’écran, obtenues par GalaxieCluble numéro de build est A536BXXU4BVJG. La taille totale du package One UI 5.0 est de 2 020 Mo, et il apporte des mises à jour à toutes les principales applications Samsung, ainsi qu’à la mise à jour de sécurité d’octobre 2022.

L’interface basée sur Android 13 est livrée avec de nouvelles personnalisations d’écran de verrouillage, des recommandations d’applications et de widgets plus intelligentes et des modes – une fonctionnalité qui offre des paramètres personnalisés au téléphone, en fonction de la partie de la journée.

La source (en néerlandais)