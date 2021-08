Le Samsung Galaxy A52s passe par la FCC, coûterait 450 € pour 128 Go de stockage

Alors que le lancement du Samsung Galaxy A52 se rapproche, les détails sur le téléphone continuent de couler. Hier, nous avons vu des rendus des quatre couleurs, Awesome Mint, Purple, Black and White, maintenant il y a encore plus de rendus, la documentation FCC et même certains non officiels informations sur les prix.

Le modèle certifié, le SM-A528B (avec les versions simple et double SIM), prend en charge les bandes 5G suivantes : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78. De plus, il dispose d’une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth et NFC.

Ce sont les mêmes bandes que le Galaxy A52 5G, bien que le modèle « s » utilise un modem différent – un X53, qui fait partie du chipset Snapdragon 778 (qui a été rapporté par Geekbench). Le X53 est conçu pour des vitesses de liaison descendante allant jusqu’à 3,3 Gbit/s en 5G et 1,2 Gbit/s en 4G. Pour référence, l’A52 5G utilise un chipset Snapdragon 750G, qui a des cœurs de processeur plus anciens et un GPU plus faible. En outre, il s’agit d’une puce de 8 nm, tandis que le 778G est fabriqué sur un nœud plus avancé de 6 nm.

















Samsung Galaxy A52s en menthe impressionnante, violet, noir, blanc impressionnant

Le chipset n’est peut-être pas la seule mise à niveau. Il est question que le téléphone obtiendra un appareil photo téléobjectif (remplaçant le capteur de profondeur 5 MP), en d’autres termes, il aura l’appareil photo Galaxy A72 5G (qui utilise également le chipset 750G plus lent).

D’après le leaker Snoopy, le téléphone sera disponible avec 128 Go de stockage uniquement et coûtera environ 450 € (ce qui se convertit en 535 $ ou 39 500 INR). Cela correspond à la rumeur de prix initiale que nous avons entendue il y a quelques jours.

Aucune date de lancement n’a encore été mentionnée, mais Samsung a des choses plus importantes à se soucier en ce moment – ​​les produits phares pliables de nouvelle génération arrivent la semaine prochaine. Les Galaxy S52s seront probablement dévoilés plus tard avec moins de fanfare.

