Le Samsung Galaxy A52s n’aura peut-être pas de téléobjectif après tout

Le prochain Samsung Galaxy A52s 5G apportera un chipset plus puissant, le Snapdragon 778G (nous avons les résultats de Geekbench comme preuve). C’est une avancée considérable par rapport au Snapdragon 750G dans l’A52 5G et au 720G dans l’A52 vanille. Malgré les espoirs de changements supplémentaires, il s’agit peut-être de la seule mise à niveau du modèle « s ».

Les A52 auront la même configuration 64 + 12 + 5 + 5 MP que ses deux frères et sœurs, selon des sources interrogées Club Galaxie. Auparavant, il avait été question que le modèle « s » adopterait une configuration de caméra similaire à celle du Galaxy A72, doté d’un téléobjectif 3x.

Cela ne se produit pas, semble-t-il. Aucune autre mise à niveau non plus. La caméra selfie resterait la même avec un capteur de 32 MP. La capacité de la batterie ne change pas non plus, restant à 4 500 mAh. En bref, ce sera le Galaxy A52 5G avec le chipset échangé (certes, échanger une puce de 6 nm contre une de 8 nm, c’est bien, sans compter que le GPU Adreno 642L promet un gain de performances majeur).

















Samsung Galaxy A52s en menthe impressionnante, violet, noir, blanc impressionnant

Le prix annoncé du Samsung Galaxy A52s 5G avec 128 Go de stockage est de 450 € (ce qui se convertit en 535 $ ou 39 500 INR). C’est le prix actuel de l’A52 5G en Europe, de sorte que l’on obtiendra une baisse de prix ou qu’il sera abandonné.

PS. Nous sommes actuellement en train d’examiner le Samsung Galaxy A52 5G, alors attendez-vous bientôt à un examen approfondi du milieu de gamme 5G de Samsung.

La source (en néerlandais)