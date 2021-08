Le Samsung Galaxy A52s 5G sourit à l’appareil photo dans des rendus divulgués

Suite à la fuite de prix d’hier, le prochain Samsung Galaxy A52s 5G est à nouveau dans l’actualité aujourd’hui, cette fois parce qu’un tas de rendus d’apparence officielle le décrivant ont été divulgués.

Il est présenté dans les quatre couleurs dans lesquelles il sera censé être disponible : Awesome Mint, Awesome Black, Awesome White et Awesome Purple. Par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A52 5G, la teinte vert/menthe est nouvelle, remplaçant la version bleue – toutes les autres options sont les mêmes.





Samsung Galaxy A52s 5G en Awesome Mint et Awesome Black

Le design semble également à peu près identique, comme le simple ajout du « s » minuscule au nom de l’A52 l’impliquait déjà. Jusqu’à présent, une analyse comparative a révélé que l’A52s 5G sera alimenté par le SoC Snapdragon 778G de Qualcomm, ce qui entraînerait une amélioration notable des performances par rapport au Snapdragon 750G utilisé par l’A52 5G.







Samsung Galaxy A52s 5G en blanc impressionnant et violet impressionnant

Le Galaxy A52s 5G ne sera apparemment proposé que dans une seule configuration, avec 128 Go de stockage intégré. On ne sait toujours pas s’il existe d’autres différences entre celui-ci et l’A52 5G, mais comme les fuites ont à peu près commencé à se produire, nous nous attendons à ce que plus de détails arrivent sous peu. Samsung pourrait également faire du monde un solide et annoncer déjà ce nouveau téléphone.

La source