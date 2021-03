L’unité particulière en vente dans le magasin kenyan a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, nous nous attendons à ce qu’une variante 8 Go / 265 Go de niveau supérieur soit également disponible.

Samsung n’a vraiment pas gardé un couvercle très serré sur ses prochains combinés Galaxy A72 et A52. En particulier, ce dernier, qui, malgré une annonce officielle prévue le 17 mars, est déjà apparu sur non pas un, mais deux sites Web de vente au détail, sinon plus différents, avec des spécifications et des prix. Ces deux listes détaillaient la variante 5G du combiné – Galaxy A52 5G, alors que maintenant, nous avons également une liste pour la variante 4G, grâce à un pronostiqueur anonyme.

