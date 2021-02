Le Samsung Galaxy A52 5G a confirmé sa résistance à l’eau grâce à un nouveau rendu qui fuit

Le Samsung Galaxy A52 est un habitué de la rumeur, avec des fuites apparaissant chaque semaine au cours des deux derniers mois. L’un d’eux a affirmé que le téléphone serait résistant à l’eau, et aujourd’hui Evan Blass a publié un teaser officiel, confirmant la certification IP67.

Le Galaxy A52 sera le premier Samsung midranger depuis 2017 avec toute sorte de protection officielle contre les infiltrations d’eau. Au cours des quatre dernières années, nous avons vu près de 50 nouveaux ajouts à la famille Galaxy A, mais aucun d’entre eux n’a été certifié pour une classification IP.

Le nouveau teaser confirme également une fois de plus une configuration à quatre caméras à l’arrière, un panneau Infinity-O avec le scanner d’empreintes digitales en dessous et un écran plat – rien d’inattendu de la part d’un midranger. Grâce à d’autres fuites, on s’attend également à un chipset Snapdragon 750G, une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 15W.

