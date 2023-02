Le Samsung Galaxy A51 5G déverrouillé reçoit One UI 5.0 basé sur Android 13 aux États-Unis

L’année dernière, Samsung a commencé à déployer la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour le Galaxy A51 5G, qui se prépare maintenant pour les unités Galaxy A51 5G déverrouillées aux États-Unis.

La mise à jour est livrée avec la version de firmware A516U1UEU8FWA4 et apporte les goodies One UI 5.0 habituels au Galaxy A51 5G. Vous pouvez lire notre revue One UI 5.0 pour en savoir plus à ce sujet.

Cependant, au lieu du correctif de sécurité Android de février 2023, la mise à jour One UI 5.0 est livrée avec le correctif de sécurité daté de décembre 2022.

Cela dit, si vous vivez aux États-Unis et que vous n’avez pas reçu la mise à jour One UI 5.0 sur votre Samsung Galaxy A51 5G déverrouillé, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant au téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

