Le Samsung Galaxy A42 reçoit désormais Android 13 avec One UI 5.0

Le Samsung Galaxy A42 5G est un smartphone qui a plus de deux ans et qui reçoit maintenant la dernière mise à jour logicielle. Des rapports ont révélé que les appareils en Corée reçoivent le nouveau micrologiciel avec le numéro de modèle A426NKSU2DVK2qui comprend Android 13 avec One UI 5.0 en plus, ainsi qu’un correctif de sécurité de novembre 2022.

L’arrivée de la nouvelle interface utilisateur est conforme au calendrier de déploiement annoncé précédemment, dans lequel plus de 30 appareils Galaxy ont été promis d’obtenir One UI 5.0 avant la fin de l’année civile, et huit autres attendent leur tour au début de 2023.

L’interface apporte un écran de verrouillage repensé avec plus d’options de personnalisation, une suggestion intelligente pour les widgets et quelques nouvelles fonctionnalités pour l’assistant vocal intégré Bixby. Sur le plan de la sécurité, Samsung a introduit un menu Appareils connectés et un hub de confidentialité avec des tableaux de bord de sécurité et de confidentialité, et informe désormais les utilisateurs lorsqu’ils tentent de partager des photos de documents d’identité ou de cartes bancaires.

