Le Samsung Galaxy A33 5G reçoit la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13

Nous avons annoncé hier que Samsung avait commencé à tester en interne la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour le Galaxy A33 5G, avec des plans pour commencer le déploiement en Corée du Sud et en Allemagne d’ici la fin de ce mois. Eh bien, le conglomérat coréen a déjà publié la version stable One UI 5.0 pour le Galaxy A33 5G avec la version de firmware A336BXXU4BVJG.









Samsung Galaxy A33 5G

La mise à jour nécessite un téléchargement d’environ 2 Go et est livrée avec les goodies Android 13 et One UI 5.0 habituels. Cependant, au lieu de venir avec le dernier correctif de sécurité Android de novembre 2022, il est livré avec le correctif d’octobre 2022.









Mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 du Samsung Galaxy A33 5G

Samsung installe actuellement la mise à jour stable One UI 5.0 en Europe, donc si vous vivez en Europe et que vous ne l’avez pas encore reçue sur votre Galaxy A33 5G, vous pouvez essayer de vérifier manuellement la mise à jour en accédant au téléphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Passant par (en néerlandais)