Le Samsung Galaxy A32 5G verrouillé par l’opérateur reçoit One UI 5 basé sur Android 13 aux États-Unis

Samsung a publié le mois dernier la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 pour la variante internationale du Galaxy A32 5G, et c’est maintenant le modèle verrouillé par l’opérateur (SM-A326U) aux États-Unis qui reçoit la mise à niveau One UI 5.0.

La mise à jour est livrée avec la version du firmware A326USQU8CVK5 et les goodies One UI 5.0 habituels, mais vous obtenez le correctif de sécurité Android de novembre 2022 au lieu du correctif de janvier 2023 ou même du correctif de décembre 2022.

Si vous n’avez pas encore reçu One UI 5.0 sur votre Samsung Galaxy A32 5G verrouillé par un opérateur aux États-Unis, vous pouvez le vérifier manuellement en accédant à l’écran de votre téléphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Via