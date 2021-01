Le Samsung Galaxy A32 5G dont nous entendons parler depuis le mois dernier a été certifié par Bluetooth SIG, ce qui le rapproche un peu plus du lancement.

La liste sur le site de l’organisation ne nous indique aucune spécification de l’A32 5G autre que la confirmation de Bluetooth 5.0, mais elle révèle que le smartphone aura trois désignations de modèle – SM-A326B_DS, SM-A326BR_DS et SM-A326B.

Le dernier est apparu dans les tests HTML5 et Geekbench avec Android 11, 4 Go de RAM et Dimensity 720 SoC.





Le Galaxy A32 5G obtient la certification Bluetooth

Le Galaxy A32 5G est également apparu sur FCC avec la désignation de modèle SM-A326J, confirmant la prise en charge de NFC et un chargeur intégré de 15 W.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot de Samsung sur le Galaxy A32 5G, ses rendus ont révélé que le smartphone embarquerait un écran Infinity-V de 6,5 pouces, arborerait une caméra quadruple à l’arrière et comporterait un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. une prise casque 3,5 mm et un port USB-C à bord.







Galaxy A32 5G a divulgué des rendus

Source | Via