Samsung apporte son téléphone 5G le moins cher au Royaume-Uni – le Galaxy A32 5G sera disponible dans un mois. Deux membres de la série A connectés à la 4G seront lancés avant cela. Les trois téléphones ont des écrans de 6,5 pouces avec une résolution de 720p +, tous trois sont alimentés par des batteries de 5 000 mAh avec prise en charge de 15 W.

Le Galaxy A32 5G coûtera 250 £ lorsqu’il sera disponible le 19 février. Il sera disponible en noir, blanc, bleu et violet impressionnant. Ce téléphone alimenté par Dimensity 720 est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en standard (plus un emplacement microSD) et fonctionne sous Android 11 avec One UI 3.0 prêt à l’emploi.

Il dispose d’une caméra principale de 48MP à l’arrière, d’une ultra-large 8MP (123 °), d’une macro 5MP et d’un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale dispose d’un capteur 13MP. Les caméras avant et arrière peuvent enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips.







Samsung Galaxy A12 • Appareil photo principal 48MP, ultra-large 5MP et deux assistants 2MP

Le Galaxy A12 est disponible dès aujourd’hui pour 170 £. Vous pouvez le trouver sur le site Web de Samsung UK (il est également disponible en Irlande à 190 €), vous pouvez également consulter les détaillants locaux.

Celui-ci descend vers un chipset Helio P35 et Android 10. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage (il n’y a pas d’autres configurations de mémoire sur les îles britanniques). La configuration de la caméra est très similaire avec un module principal de 48MP à l’arrière, mais avec des capteurs de résolution inférieure dans les caméras ultra larges (5MP) et selfie (8MP).









Samsung Galaxy A02s • Appareil photo 13 MP • Batterie de 5 000 mAh avec charge de 15 W

Enfin, les Galaxy A02 seront disponibles «dans les prochaines semaines» pour 140 £. Ainsi, vous pouvez économiser 30 £, mais vous perdrez l’appareil photo principal haute résolution, l’objectif ultra large a complètement disparu. Voici une comparaison détaillée des trois téléphones.

Le Samsung Galaxy A32 5G sera également disponible en Allemagne à partir du 12 février. Le prix du modèle 64 Go est de 280 € (et 300 € pour celui de 128 Go). Vous pouvez acheter un Galaxy A12 sur Samsung.com pour 180 €.

