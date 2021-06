Le Samsung Galaxy A30s obtient la mise à jour Android 11

Le Galaxy A30s de Samsung est le dernier appareil à obtenir Android 11 avec One UI 3.1 en plus. Le dernier firmware porte le A307FNXXU2CUF2 numéro de build et apporte également le correctif de sécurité de mai. Les utilisateurs en Russie ont déjà signalé que la mise à jour apparaît sur leurs appareils.

La nouvelle mise à jour apporte des fonctionnalités familières aux A30, telles que des autorisations ponctuelles, des bulles de discussion, des contrôles multimédias révisés, ainsi que des options de bien-être numérique et d’écran de verrouillage dynamique améliorées. La nouvelle mise à jour devrait arriver dans plus de régions dans les semaines à venir.

