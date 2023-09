Le Samsung Galaxy A25 apparaît sur Geekbench avec Exynos 1280

Nous avons entendu parler de l’existence du Samsung Galaxy A25 5G en juin lorsqu’un ensemble de rendus a révélé le design, les dimensions et un écran de 6,44 pouces du téléphone. Il fait désormais son apparition sur Geekbench, dévoilant son chipset et l’une de ses configurations mémoire.







Feuille de match Geekbench

Un appareil avec un numéro de modèle SM-A256Bconsidéré comme la version mondiale du Galaxy A25 5G, est apparu sur une liste Geekbench avec un SoC Exynos 1280, 8 Go de RAM et Android 14. L’Exynos 1280 lui-même n’est pas un nouveau chipset et nous l’avons vu en alimenter une poignée. des autres téléphones Samsung, comme cela a été annoncé il y a plus d’un an.

Malheureusement, la liste Geekbench ne révèle rien d’autre, mais les rapports précédents suggèrent que le combiné offrira un appareil photo principal de 50 MP rejoint par une unité macro ultra-large de 5 MP et 2 MP. Une batterie de 5 000 mAh fournit au jus une prise en charge de 25 W.

Via