Le Samsung Galaxy A24 se rapproche du lancement en obtenant la certification NBTC

Le Samsung Galaxy A24 dont nous entendons parler depuis plus de six mois maintenant s’est rapproché de son lancement depuis qu’il a été certifié par le NBTC de Thaïlande.

Le smartphone est répertorié sur le site Web de l’autorité de certification thaïlandaise avec le code de modèle SM-A245F/DSN, où “DS” indique la prise en charge de la double carte SIM. La liste n’inclut pas les principales spécifications du Galaxy A24, mais révèle que le Galaxy A24 est un smartphone 4G.







Samsung Galaxy A24 sur le site Web de NBTC

Le mois dernier, le Samsung Galaxy A24 portant la désignation de modèle SM-A245F a été repéré sur Geekbench avec le SoC Helio G99, 4 Go de RAM et Android 13. Selon les rumeurs, il arborerait un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière, qui sera rejoint par un ultra large de 5 MP. unité. Cependant, il ne sera pas livré avec un capteur de profondeur. Pour les selfies et les appels vidéo, il aura un appareil photo 13MP à l’avant.









SamsungGalaxy A23

On dit que le Samsung Galaxy A24 contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 25 W, mais le conglomérat coréen n’a toujours pas entendu parler de son lancement.

Source (en thaï)