Le Samsung Galaxy A24 apparaît sur Geekbench

Le Galaxy A24 de Samsung est apparu sur Geekbench portant l’identifiant SM-A245F et il semble que le téléphone sera équipé du MediaTek Helio G99 – un chipset 4G. Le tableau de bord révèle un score de 561 points sur un seul cœur et 1 943 points sur le test multicœur. L’appareil dispose également de 4 Go de RAM et démarre Android 13 probablement avec One UI 5.0 en plus.







Carte de pointage Samsung Galaxy A24 (SM-A245F) Geekbench

La fuite des spécifications de l’appareil photo de la semaine dernière a révélé que le Galaxy A24 sera probablement livré avec un appareil photo principal de 50 MP aux côtés d’un module frontal de 13 MP. Selon les rumeurs, le téléphone apporterait également une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 25 W. Samsung devrait bientôt lancer le Galaxy A24, l’Inde étant le premier marché à recevoir l’appareil.

