Le Samsung Galaxy A23 5G sera lancé le 16 septembre

Samsung Taiwan a confirmé qu’il introduirait le Galaxy A23 5G le 16 septembre. L’appareil avait déjà fui dans une liste qui révélait ses principales spécifications et nous obtenons maintenant plus de confirmation ainsi que des détails sur les prix.







SamsungGalaxy A23 5G

Le Galaxy A23 5G sera disponible chez Samsung Smart Pavilion, Samsung Mall et chez les détaillants partenaires à partir du 16 septembre dans deux variantes de mémoire – 4/64 Go et 6/128 Go. Le premier coûtera 8 990 NT$ (298 $) tandis que le second coûtera 9 990 NT$ (331 $). Le téléphone sera disponible en orange, bleu clair, blanc et noir. Les clients qui commandent le Galaxy A23 5G avant le 15 octobre recevront gratuitement un chargeur Samsung 15W gratuit.

Dans les nouvelles connexes, Samsung Taiwan apportera également le Galaxy A13 5G sur le marché local. Le téléphone sera disponible en versions 4/64 Go et 4/128 Go pour 6 990 $ NT (232 $) et 7 990 $ NT (265 $) respectivement.







SamsungGalaxy A13 5G

L’A13 5G sera disponible dans les couleurs noir, bleu et blanc. Samsung Taiwan étend la politique de chargeur gratuit aux acheteurs qui obtiennent leur A13 5G avant le 30 septembre.

La source (en chinois)