Le Samsung Galaxy A23 5G fait ses débuts aux États-Unis

Le Samsung Galaxy A23 5G dévoilé le mois dernier a fait ses débuts aux États-Unis. Il est livré dans une seule configuration de mémoire de 4 Go/64 Go et a une option de couleur – noir. Vous pouvez acheter le modèle déverrouillé, au prix de 300 $, sur le site Web officiel de Samsung ou en choisir un dans les magasins d’expérience de Samsung à travers les États-Unis. Le smartphone sera également vendu via AT&T, T-Mobile et d’autres détaillants.

Le Samsung Galaxy A23 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 695 et exécute One UI 4.1 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran LCD FullHD + 6,6 “120 Hz avec une encoche pour la caméra selfie 8MP. À l’arrière se trouve une configuration à quatre caméras comprenant des unités primaires 50MP (avec OIS), ultra large 5MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

Le Samsung Galaxy A23 5G contient une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 25 W. Le reste de ses points forts comprend une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales latéral et un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To. Le smartphone embarque également une puce NFC.

