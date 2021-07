Le Samsung Galaxy A22 5G sera lancé en Inde le 23 juillet

Samsung a officiellement annoncé le lancement du Galaxy A22 5G en Inde le 23 juillet. La version 4G est déjà disponible dans le sous-continent, et l’A22 5G a été initialement dévoilé début juin.

Outre la prise en charge de la 5G, le téléphone dispose d’un écran TFT de 6,6 pouces 1080×2400 90 Hz, du chipset MediaTek Dimensity 700 à la barre, de 4/6/8 Go de RAM, de 64/128 Go de stockage extensible, d’un triple système de caméra arrière (48 MP principal, 5 MP ultra-large, 2 MP de profondeur), un selfie snapper de 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W. Il fonctionne sous Android 11 avec One UI Core 3.1 sur le dessus.

Préparez-vous pour des jeux en temps réel sans décalage sur la 5G.

Prise en charge du réseau 11 bandes 5G de #GalaxyA225G garantira un accès 5G ininterrompu. Plus que 2 jours. Restez à l’écoute. #Samsung pic.twitter.com/fhw9cU1uap – Samsung Inde (@SamsungIndia) 21 juillet 2021

Selon une rumeur d’il y a quelques jours, il devrait être au prix de 19 999 INR (268 $ ou 227 € aux taux de change actuels) si vous l’obtenez avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que si vous voulez la même quantité de stockage mais 8 Go de RAM, vous devrez débourser 21 999 INR (295 $ ou 250 €).

De toute évidence, les prix ne sont pas encore confirmés, mais il ne reste que quelques jours avant le dévoilement officiel, nous en saurons donc avec certitude.