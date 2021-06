Le Samsung Galaxy A22 5G aurait un 90Hz 1080p

Le Samsung Galaxy A22 5G aura un écran à 90 Hz, un écran LCD IPS dont les dimensions ne sont pas tout à fait certaines – nous avons déjà entendu 6,4 pouces, mais cette dernière rumeur revendique une diagonale plus grande de 6,6 pouces. Cela pourrait être un cas de mélange des versions 4G et 5G (elles différeront par plus que l’écran).

Ce qui est plus intéressant, c’est que la rumeur suggère une résolution de 1080p+ pour l’affichage et la console Google Play est d’accord. C’est inattendu car le Galaxy A32 5G a un écran de base 720p+ 60Hz.







Rendus Samsung Galaxy A22 5G

Ce qui est étrange, c’est que l’A22 5G coûtera moins cher – il sera lancé à environ 230 €, ce qui est bien inférieur au PDSF de l’A32 5G de 280 €. On peut le trouver moins cher maintenant, mais le fait est que l’A22 5G sera l’appareil le moins cher.

En dehors de l’affichage, le Galaxy A22 5G devrait comporter un chipset Dimensity 700. Il s’agit d’une puce de 7 nm avec deux cœurs Cortex-A76 fonctionnant à 2,2 GHz, par rapport aux deux cœurs A76 @ 2,0 GHz du Dimensity 720 (la puce à l’intérieur de l’A32 5G). Le GPU est réduit, mais les deux puces prennent en charge les écrans 1080p+ 90Hz. Le chipset sera associé à 4/6 Go de RAM et 64 Go de stockage (il devrait également y avoir un slot microSD).

L’A22 5G serait équipé d’une caméra principale de 48MP, ultralarge de 5MP et selfie de 13MP. Le chipset est limité à l’enregistrement vidéo 1080p 30 ips, bien que des informations non confirmées prétendent un enregistrement 4K (l’A32 5G fait du 4K, mais le chipset 720 a un support officiel).









Rendus Samsung Galaxy A22 5G

Comme nous l’avons mentionné, il y aura une version LTE, le Galaxy A22 4G, qui utilisera à la place le Helio G80. Les deux modèles devraient avoir des batteries de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W. Il y a aussi un Galaxy F22 en préparation, qui sera basé sur l’A22 5G.

Outre la connectivité 4G/5G, les téléphones disposeront du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, du NFC (avec Samsung Pay), d’un port USB-C et d’une prise casque 3,5 mm (avec Dolby Atmos). Les rendus montrent un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Pas un mauvais paquet pour le prix.





Coloris du Galaxy A22 5G

Les Samsung Galaxy A22 4G et 5G devraient être dévoilés plus tard ce mois-ci. Sur la base des rendus que nous avons vus, ils seront disponibles en quatre couleurs – le noir et blanc illustré ci-dessus, mais aussi la lavande et la menthe.

La source