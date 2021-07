Le Samsung Galaxy A22 4G devient officiellement officiel en Inde, déjà disponible à la commande

Début juin, Samsung a officialisé le Galaxy A22 5G, et depuis lors, nous avons entendu à plusieurs reprises qu’un modèle 4G était en route vers l’Inde. Cela a maintenant été officiellement ajouté au site Web de Samsung India, et pas seulement cela, mais vous pouvez déjà en commander un.

Le Galaxy A22 4G est au prix de 18 499 INR (248 $, 209 € aux taux de change actuels) avant toute offre bancaire. Pour ce montant d’argent, vous obtenez l’appareil dans le seul combo mémoire/stockage dont il dispose, à savoir 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté couleur, vous pouvez choisir entre le noir et le menthe.

Le combiné est livré avec un écran Super AMOLED 6,4 « 720×1600 avec une luminosité maximale de 600 nits en mode haute luminosité et une configuration de caméra arrière quadruple composée d’un capteur principal de 48 MP f/1.8 avec OIS, d’un 8 MP f/2.2 ultra-large, ainsi en tant que couple de capteurs de profondeur et macro décoratifs 2 MP f/2.4. Sur le devant, vous obtenez un vivaneau 13 MP f/2.2 pour les selfies sans autofocus.

La société ne nomme pas le chipset spécifique utilisé, mentionnant seulement que la vitesse de son processeur atteint 2 GHz pour le gros cluster central et 1,8 GHz pour le petit cluster central. Les fuites passées parlaient cependant du MediaTek Helio G80 à la barre.

Pour continuer, l’A22 dispose d’une extension microSD, d’une prise en charge double SIM, d’un arrangement à trois emplacements, d’une prise casque 3,5 mm, d’un capteur d’empreintes digitales latéral intégré au bouton d’alimentation et d’une batterie de 5 000 mAh. Il mesure 159,3 x 73,6 x 8,4 mm et pèse 186 g.

