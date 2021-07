Le Samsung Galaxy A20s obtient sa dernière mise à jour majeure vers One UI 3.1 basée sur Android 11

Les utilisateurs en Malaisie signalent qu’une mise à jour OTA frappe leurs unités Samsung Galaxy A20s portant une interface utilisateur 3.1 basée sur Android 11. Et cela marque la deuxième et dernière mise à jour majeure pour le Galaxy A20s qui a été publiée en 2019.

La version du micrologiciel est A207FXXU2CUFA et repousse également le correctif de sécurité jusqu’en juin 2021. Toutes les fonctionnalités intrinsèques d’Android 11 sont disponibles ainsi que certaines des fonctionnalités apportées par One UI 3.1. Cela comprend une nouvelle conception de l’interface utilisateur, un meilleur contrôle de la confidentialité des applications, des bulles de discussion et une meilleure optimisation globale du système.

D’autres marchés devraient bientôt recevoir la mise à jour dans le cadre du déploiement par étapes typique. Vous devrez peut-être attendre quelques jours avant qu’il n’atteigne également votre appareil.

Passant par