Le Samsung Galaxy A15 fuit à nouveau dans une nouvelle image

Qualifier le langage de conception de Samsung pour ses smartphones de « prévisible » à ce stade serait un euphémisme très évident. Tous ses appareils se ressemblent fondamentalement de manière incroyablement similaire de l’arrière, avec des îlots circulaires de caméra individuels très similaires. Cela va du haut de gamme jusqu’aux combinés les plus abordables, et le prochain Galaxy A15 ne fera pas exception.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu les premiers rendus divulgués présentant l’appareil, et vous pouvez certainement dire qu’il s’agit d’un Samsung. Trois « bosses » de caméra individuelles alignées verticalement à l’arrière ? Vérifier. Aujourd’hui, le légendaire fuyard Evan Blass, alias @evleaks, est intervenu avec une nouvelle image divulguée montrant le Galaxy A15 et confirmant essentiellement la conception arrière.

Aucun autre détail sur le téléphone n’a été divulgué cette fois-ci, et peu de choses ont été révélées la dernière fois non plus. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’il mesurera 160,2 x 76,8 x 8,4 mm et qu’il disposera d’une prise casque 3,5 mm.

Le reste est facilement visible à partir des images précédemment divulguées : il y a un port USB-C en bas, un cadre plutôt plat et le côté droit, où se trouvent le bouton d’alimentation (qui semble avoir un capteur d’empreintes digitales intégré) et les boutons de volume. sont, dépasse un peu vers l’extérieur pour une raison quelconque. Enfin, le téléphone aura un écran de 6,4 pouces, avec une encoche en forme de U.

Le Galaxy A15 sera sans surprise le successeur de l’A14, et celui-ci, dans son itération compatible 5G (comme nous supposons que le A15 le sera), est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz, l’Exynos 1330 ou le MediaTek Dimensity 700. SoC, 4/6/8 Go de RAM, 64/128 Go de stockage, trois caméras arrière (50 MP principale, 2 MP macro, 2 MP de profondeur), un selfie snapper de 13 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 15 W . Espérons que l’A15 contiendra quelques mises à niveau.

