Le Samsung Galaxy A15 4G apparaît sur Geekbench

Le mois dernier, des rendus du Samsung Galaxy A15 ont fait surface en ligne, nous montrant à quoi ressemble le smartphone. Maintenant, le Galaxy A15 est apparu sur Geekbench, révélant ses principales spécifications.

Nous parlons de la variante 4G, portant le code de modèle SM-A155F. Il fonctionne sous Android 14 et dispose de 4 Go de RAM à bord. Le smartphone est alimenté par un processeur octa-core avec une fréquence d’horloge maximale de 2 GHz et a obtenu respectivement 743 et 2 005 points aux tests monocœur et multicœur de Geekbench.

La liste Geekbench du Samsung Galaxy A15 4G ne divulgue rien d’autre à ce sujet, mais les rendus divulgués du Galaxy A15 ont révélé que le smartphone serait livré avec des cadres plats et un écran Infinity-U mesurant 6,4 pouces de diagonale.









Les rendus divulgués du Samsung Galaxy A15

Plus de détails sur le Samsung Galaxy A15 4G devraient apparaître dans les semaines à venir.

Via